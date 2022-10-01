Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба

Україна повідомила Міжнародному суду ООН про те, що анексія українських територій юридично порушує Наказ міжнародного суду ООН у Гаазі про тимчасові заходи.

Цей наказ наказує Росії призупинити військові дії на території України як забезпечувальні заходи до розгляду скарги Києва на хибне тлумачення Москвою Конвенції про геноцид як привід для агресії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Протягом Putin's annexation attempts, Ukraine є офіційно помічений Міжнародний комітет юрисдикції, що цей щабель блаженно violates його legally binding Order on Provisional measures on March 16th. Використання дзвінка, щоб вийти на віру, як це можливо. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022

"Після спроб Путіна анексії Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує наказ про тимчасові заходи, що юридично зобов'язує, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше", — написав міністр закордонних справ України.

Сьогодні, 30 жовтня, Путін підписав документи щодо приєднання окупованих регіонів України до Росії.