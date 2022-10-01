Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO

Думки американських політиків розділились.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відкрито не підтримала заявку України на прискорений вступ до НАТО, про яку кількома годинами раніше оголосив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання POLITICO.

На запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі відмовилася чітко схвалити заявку, однак сказала, що підтримує гарантії безпеки для Києва.

«Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте спершу виграємо цю війну. Але я за те, щоб вони мали гарантії безпеки», — заявила Пелосі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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