Засудити в ООН дії РФ з анексії території України відмовилась лише одна країна
Назва цієї країни очевидна.
Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію нею чотирьох українських регіонів після так званих «референдумів про приєднання»
Україна та жодна з західних країн не визнали ані легітимності їх проведення, ні результатів.
У резолюції йшлося про засудження «організації Росією незаконних так званих референдумів у регіонах, які знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів України» та наголошувалось на тому, що ці «волевиявлення» не мають жодних правових наслідків.
В резолюції також закликали Росію «негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».
Цілком очікувано, Росія стала єдиною країною, яка виступила проти резолюції, заявивши, що «переважна більшість» мешканців цих регіонів висловились за приєднання до РФ.