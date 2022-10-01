Засудити в ООН дії РФ з анексії території України відмовилась лише одна країна

Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН , яка засуджує анексію нею чотирьох українських регіонів після так званих «референдумів про приєднання»

Україна та жодна з західних країн не визнали ані легітимності їх проведення, ні результатів.

У резолюції йшлося про засудження «організації Росією незаконних так званих референдумів у регіонах, які знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів України» та наголошувалось на тому, що ці «волевиявлення» не мають жодних правових наслідків.

В резолюції також закликали Росію «негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».