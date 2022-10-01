Країни Балтії повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО
Відповідні слова підтримки міністри МЗС цих країн розмістили у соцмережах, інформує
Естонія, Латвія та Литва заявили в п'ятницю, що вони повністю підтримують якнайшвидше прийняття України в НАТО.
Міністри закордонних справ цих країн — Урмас Рейнсалу, Едгарс Рінкевичс і Габріеліус Ландсбергіс — поділилися подібними повідомленнями у своїх мікроблогах у Twitter.
«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Натхненна хоробрість України може лише зміцнити наш альянс», – підкреслили вони.
Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?????? ?????— Gabrielius Landsbergis?? (@GLandsbergis)
September 30, 2022
Ukraine's Baltic friends fully support welcoming— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu)
#Ukraineinto @NATOas soon as possible.
Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?????? ?????
September 30, 2022
Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?? ?? ?? ?????— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics)
September 30, 2022
Також вступ України до НАТО підтримала Канада.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що Україна подає заявку на членство в оборонному альянсі.