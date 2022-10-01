Країни Балтії повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО

Відповідні слова підтримки міністри МЗС цих країн розмістили у соцмережах, інформує ZN.ua.

Країни Балтії повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО
© depositphotos/OutStyle

Естонія, Латвія та Литва заявили в п'ятницю, що вони повністю підтримують якнайшвидше прийняття України в НАТО.

Міністри закордонних справ цих країн — Урмас Рейнсалу, Едгарс Рінкевичс і Габріеліус Ландсбергіс — поділилися подібними повідомленнями у своїх мікроблогах у Twitter.

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Натхненна хоробрість України може лише зміцнити наш альянс», – підкреслили вони.

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?????? ?????

— Gabrielius Landsbergis?? (@GLandsbergis) September 30, 2022

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming #Ukraine into @NATO as soon as possible.

Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?????? ?????

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. ?? ?? ?? ?????

— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) September 30, 2022

Також вступ України до НАТО підтримала Канада.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що Україна подає заявку на членство в оборонному альянсі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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