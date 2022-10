Країни Балтії повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО

Естонія, Латвія та Литва заявили в п'ятницю, що вони повністю підтримують якнайшвидше прийняття України в НАТО.

Міністри закордонних справ цих країн — Урмас Рейнсалу, Едгарс Рінкевичс і Габріеліус Ландсбергіс — поділилися подібними повідомленнями у своїх мікроблогах у Twitter .

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Натхненна хоробрість України може лише зміцнити наш альянс», – підкреслили вони.

Також вступ України до НАТО підтримала Канада.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що Україна подає заявку на членство в оборонному альянсі.