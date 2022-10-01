Міністри енергетики ЄС ухвалили перші кроки з подолання енергетичної кризи

На зустрічі в Брюсселі в п’ятницю міністри енергетики ЄС досягли політичної домовленості щодо правової бази для заходів, спрямованих на боротьбу зі стрімким зростанням цін на електроенергію.

Міністри, які зібралися на друге екстрене засідання цього місяця, підтримали початковий пакет, який включає низку тимчасових заходів, спрямованих на подолання кризи, зокрема обов'язкове енергозбереження, обмеження надлишкових ринкових доходів і збір з надприбутків енергетичних компаній.