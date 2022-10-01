Данилов спрогнозував загострення на фронті у жовтні: "Найближчим часом буде спроба"

Олексій Данилов

За словами секретаря РНБО, на фронті в Україні найближчим часом слід очікувати на ескалацію.

Найближчим часом на фронті може статися загострення ситуації. Насамперед це пов'язано з тим, що росія кине у бій нове мобілізоване гарматне м'ясо. Натомість Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов.

"Росія намагатиметься нам завдати максимальної шкоди. Але й ми віримо у наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається". вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку Росії, адже у них відбувається мобілізація", — заявив Данилов.

Алексей Данилов

Секретар РНБО зауважив, що у Росії жінки можуть активізуватися, адже у них забирають на війну чоловіків.

"Але ми готові і прогнозуємо, що відбуватиметься і розуміємо, що найближчим часом чекає на рф. Я впевнений, що жінки росії скажуть своє слово. Такий рух вже відбувається на Кавказі - жінки розуміють, що вони залишаються самі і вони можуть бути в авангарді всіх процесів у Росії. Тому що їх чоловіків відправляють сюди, щоб їх убили", - сказав Данилов.

Росія мітинг протест силовики


Галина Струс, politeka.net





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