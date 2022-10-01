Окупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фото

У ніч на 1 жовтня російське окупаційне військо вчергове нанесло артилерійські удари по Нікопольському й Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування, а також пошкодження ліній електропередач, інформує Апостроф.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські окупанти вдарили по Нікопольському районі РСЗВ "Град" і важкою артилерією п'ять разів. Обійшлося без людських жертв.

По Нікополю росіяни випустили понад 30 реактивних снарядів, через що в місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель, а також пошкоджені лінії електропередач - близько 1000 сімей залишилася без світла, однак енергетики вже працюють на місці.

Окупанти обстріляли Марганецьку і Червоноградську громади - минулося без постраждалих. Відбулися ворожі обстріли й у Великомихайлівській громаді Синельниківського району, де люди не постраждали, але масштаби руйнацій уточнюються.


Ліза Бровко, Апостроф





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