«Український Моссад» вже працює — ГУР Міноборони

«Український Моссад» вже працює і його не застосовуватимуть у політичних цілях, заявив в ефірі телемарафону очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Відповідаючи на питання чи не будуть в майбутньому ці спецпризначенці використані політичним керівництвом, зазначив:

«Я сподіваюсь, що не будуть. Це є питання на багато років наперед».

Нагадаємо, генерал української армії Микола Маломуж у квітні на тлі масових безчинств на Київщині та інших захоплених територіях заявив про майбутню розправу над окупантами: