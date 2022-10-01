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2022-10-01
«Український Моссад» вже працює — ГУР Міноборони
Радник глави МВС ще на початку літа говорив про створення нового "підрозділу помсти", інформує
«Український Моссад» вже працює і його не застосовуватимуть у політичних цілях, заявив в ефірі
Відповідаючи на питання чи не будуть в майбутньому ці спецпризначенці використані політичним керівництвом, зазначив:
«Я сподіваюсь, що не будуть. Це є питання на багато років наперед».
Нагадаємо, генерал української армії Микола Маломуж у квітні на тлі масових безчинств на Київщині та інших захоплених територіях заявив про майбутню розправу над окупантами:
Оксана Коваль, ZN.ua