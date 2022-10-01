«Український Моссад» вже працює — ГУР Міноборони

Радник глави МВС ще на початку літа говорив про створення нового "підрозділу помсти", інформує ZN.ua.

«Український Моссад» вже працює і його не застосовуватимуть у політичних цілях, заявив в ефірі телемарафону очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Відповідаючи на питання чи не будуть в майбутньому ці спецпризначенці використані політичним керівництвом, зазначив:

«Я сподіваюсь, що не будуть. Це є питання на багато років наперед».

Нагадаємо, генерал української армії Микола Маломуж у квітні на тлі масових безчинств на Київщині та інших захоплених територіях заявив про майбутню розправу над окупантами:


Оксана Коваль, ZN.ua





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