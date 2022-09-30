Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію – заява країн Європейської ради

Члени Європейської ради заявили, що рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Заява вже опублікована на сайті Євроради.

«Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку», - йдеться у заяві.

Держави-члени наголосили, що не визнають і ніколи не визнають ні незаконні «референдуми», організовані Росією як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ні їх сфальшовані та незаконні результати.

«Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це Україна», - зазначається у документі.

ЄС також закликали всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії, та наголосили, що Європейська Рада рішуче підтримує Україну та її народ.