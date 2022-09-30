Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує

Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує

Колишній командир протичовнового корвету "Луцьк" з Криму воює проти України. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє ДБР.

"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям заявили, що на сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України.

ДРБ заочно повідомили колишньому військовому про підозру у державній зраді. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Блок рекламы


Похожие новости
"Час пити таблетки": Путін закликав Україну припинити вогонь, в ОП йому влучно відповіли"Час пити таблетки": Путін закликав Україну припинити вогонь, в ОП йому влучно відповіли
У США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітейУ США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітей
Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"
В Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодидуВ Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодиду
Директор німецької компанії приїхав на "референдум" і поплатився: який сюрприз підготували йому в НімеччиніДиректор німецької компанії приїхав на "референдум" і поплатився: який сюрприз підготували йому в Німеччині
Сили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати МиколаївСили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати Миколаїв
Загибель наздогнала екс-нардепа, який зрадив Україну: готель із пропагандистами підірвали в центрі ХерсонаЗагибель наздогнала екс-нардепа, який зрадив Україну: готель із пропагандистами підірвали в центрі Херсона
Україна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗСУкраїна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗС
Міжнародний бізнес, який лишився в РФ - стане співучасником путінської війни – КулебаМіжнародний бізнес, який лишився в РФ - стане співучасником путінської війни – Кулеба
Україна може скасувати термін «цивільна зброя»Україна може скасувати термін «цивільна зброя»
Последние новости
Подгружаем последние новости