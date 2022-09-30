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2022-09-30
Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує
Колишній командир протичовнового корвету "Луцьк" з Криму воює проти України. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.
"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронцям заявили, що на сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України.
ДРБ заочно повідомили колишньому військовому про підозру у державній зраді. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Алексей Ионов, politeka.net