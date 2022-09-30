"Час пити таблетки": Путін закликав Україну припинити вогонь, в ОП йому влучно відповіли

"Час пити таблетки": Путін закликав Україну припинити вогонь, в ОП йому влучно відповіли

Президент рф путін оголосив про анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та закликав Київ «припинити вогонь і сісти за стіл перемовин».

На цинічну заяву Путіна вже відреагували в Офісі Президента України. Так, керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що українські території будуть і далі звільнятись.

«Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед», - повідомив Єрмак, опублікувавши також фото веселки.


Катерина Петренко, politeka.net





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