Forbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар Росії

Владімір Путін готується анексувати частину України, яку його армія змогла окупувати. При цьому він пригрозив, що буде захищати російську територію всіма доступними засобами включно з ядерною зброєю. Це стало безпрецедентною ескалацією, яка посіяла страх перед початком ядерної війни по всьому світі.

Передбачити точні деталі потенційного ядерного удару Росії по Україні важко. Але експерти сказали Forbes , що Москва, швидше за все, застосує тактичну ядерну зброю проти військ або для знищення логістичного вузла. Видання пояснює, що такий тип зброї - це менші боєголовки, ніж стратегічного класу, які здатні знищувати цілі міста. Найбільша тактична боєголовка має потужність 100 кілотонн (1 кілотонна дорівнює тисячі тонн тротилу). Потужність бомби, яку США скинули на Хіросіму, становила 15 кілотонн, - пояснив експерт з питань безпеки Королівського коледжу Лондона доктор Род Торнтон. Він наголосив, що тактична ядерна зброя все одно дуже нищівна, хоч і слабша, ніж стратегічна.

На думку експерта, Путін навряд чи віддасть наказ завдати перший ядерний удар по великому місту в Україні. Швидше за все, він спробує уникнути жертв, щоб його вчинок мав «символічний» характер. Так Москва зможе показати, що її наміри серйозні. Торнтон сказав, що передбачити першу ціль важко. Однак, на його думку, нею може стати острів Зміїний в Чорному морі, який був окупований силами Росії на початку війни, а потім визволений українськими військами. Острів став символом українського опору.