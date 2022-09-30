Forbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар Росії
Навіть обмежений ядерний удар буде нищівним, отруйним і закінчитися гіркими наслідками для самого Кремля, інформує
Владімір Путін готується анексувати частину України, яку його армія змогла окупувати. При цьому він пригрозив, що буде захищати російську територію всіма доступними засобами включно з ядерною зброєю. Це стало безпрецедентною ескалацією, яка посіяла страх перед початком ядерної війни по всьому світі.
Передбачити точні деталі потенційного ядерного удару Росії по Україні важко. Але експерти сказали
На думку експерта, Путін навряд чи віддасть наказ завдати перший ядерний удар по великому місту в Україні. Швидше за все, він спробує уникнути жертв, щоб його вчинок мав «символічний» характер. Так Москва зможе показати, що її наміри серйозні. Торнтон сказав, що передбачити першу ціль важко. Однак, на його думку, нею може стати острів Зміїний в Чорному морі, який був окупований силами Росії на початку війни, а потім визволений українськими військами. Острів став символом українського опору.