Україна самостійно забезпечила безпеку паломників-іудеїв в Умані

Україна самостійно забезпечила безпеку 25 тисяч іудейських паломників, що прибули з усіх куточків світу до Умані на святкування Рош га-Шана, оскільки Ізраїль не надіслав поліцейський супровід для своїх громадян, як робив це зазвичай, наголосило посольство України в Ізраїлі у Facebook .

У посольстві зазначили, що попри триваючу війну, яку веде Росія проти України, цього року біля могили цадика Нахмана попри все зібрались десятки тисяч паломників відсвяткувати іудейський новий рік.

«Мерія міста, Національна поліція України, ДСНС та СБУ доклали чимало зусиль та ресурсів для підтримання безпеки та спокою у місці релігійного паломництва, були залучені додаткові сили правопорядку із сусідніх регіонів, облаштовані спеціальні бомбосховища тощо. Нажаль, українська сторона була змушена цьогоріч самостійно забезпечувати безпеку паломників, оскільки Ізраїль, на відміну від попередніх років, не надіслав у супроводі паломників свою поліцію», - йдеться в повідомленні.

Посольство зазначає, що рівень небезпеки залишався високим, враховуючи триваючі обстріли зі сторони РФ , а також цілеспрямоване застосування іранських дронів, які успішно були збиті ЗСУ та не завдали ударів по місту.

«Ми щиро вдячні усім задіяним українським правоохоронцям та безпековим службам за проведену роботу і відвернення усіх потенційно небезпечних ситуацій. Віримо, що завдяки молитвам паломників за перемогу нашої країни, наступного року їх чекатиме мирне небо та мирна Україна», - підкреслили у диппредставництві.