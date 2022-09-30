Путінський секретар відмовився обговорювати з росЗМІ ймовірність ядерної війни

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков під час останнього брифінгу заявив, що не говоритиме про ймовірність ядерної війни, якою саме Москва й погрожує світу. Він також не відповів прямо на питання про те, як РФ розцінюватиме наступ ЗСУ на території, які вона хоче анексувати.

"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков, слова якого цитують росЗМІ .

Згодом його запитали, чи поширюватиметься на українські території, які Росія хоче анексувати, ядерна доктрина. На це питання Пєсков не відповів прямо.

"Ви абсолютно неправильно процитували доктрину. Там дуже важливе правильне формулювання, я вам раджу ще раз уважно її прочитати", - відповів речник Путіна.