Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, обговорювалася ситуація на передовій та нова зустріч у форматі «Рамштайн», написав Резніков у Twitter .

«Мав телефонну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили новини з передової, «Рамштайн-6» та способи посилення наших можливостей», - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, хороші новини будуть оголошені найближчим часом.

«Ллойд Остін III підтвердив, що США не визнають "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Українська армія буде продовжувати використовувати зброю для деокупації нашої землі», - написав Резніков у Twitter .