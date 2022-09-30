Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»

За словами Резнікова, найближчим часом буде оголошено хороші новини, інформує ZN.ua.

Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
© Олексій Резніков / Twitter

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, обговорювалася ситуація на передовій та нова зустріч у форматі «Рамштайн», написав Резніков у Twitter.

«Мав телефонну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили новини з передової, «Рамштайн-6» та способи посилення наших можливостей», - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, хороші новини будуть оголошені найближчим часом.

«Ллойд Остін III підтвердив, що США не визнають "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Українська армія буде продовжувати використовувати зброю для деокупації нашої землі», - написав Резніков у Twitter.

Had ? call with @SecDef. Discussed updates from the front line, #Ramstein 6, and ways of strengthening our capabilities. Good news to be announced soon.
Lloyd Austin III confirmed ?? won’t recognise "referenda" at TOT of ??.#UAarmy will contiue use weapons to deoccupy our land. pic.twitter.com/wd958AJgEX

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 30, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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