Анексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The Guardian

Так він намагається зупинити просування українських військових, роблячи ставку на те, що Захід перестане підтримувати Україну, інформує ZN.ua.

Анексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The Guardian
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

Анексія українських територій з підписанням відповідних "договорів" про їх приєднання до складу Росії стане точкою неповернення, що призведе до затягування війни. У The Guardian попереджають, що це спровокує серйозну ескалацію на фронті.

Це, за словами ЗМІ, пов'язано насамперед з погрозами РФ "захищати" анексовані території так, нібито це частина Росії, в тому числі й з допомогою ядерної зброї.

Крім цього, анексувавши українські землі, російський президент втратить навіть найвіддаленіший шанс на перемовини.

"Путін підвищує ставки. Це демонстрація того, що Росія не готова до переговорів, не готова йти на жодні поступки і готова використовувати будь-які засоби, які є в її розпорядженні, для досягнення своїх стратегічних цілей. У тому числі й ядерна зброя. Російське керівництво сказало про це прямо, без жодних вагань", — сказала політичний аналітик та засновник R.Politik Тетяна Станова.

Наразі невідомо, які регіони України РФ вважатиме нібито "своїми", позаяк області, де відбутися так звані референдуми, не окуповані повністю.

У The Guardian також зазначають, що анексія - намагання Путіна зупинити контрнаступ ЗСУ. Він вважає, що загроза тотальної війни зупинить Сили оборони та зменшить підтримку України Заходом.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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