Російські підрозділи готуються прориватись із оточення в Лимані — Бутусов

Підрозділи російської армії згортають свої позиції у місті Лиман, що у Донецькій області, та готуються прориватись із оточеного міста, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Противник готується прориватись із міста, оборонятись в оточенні вони не збираються», - написав він

За його словами, після здачі Дробишева на півночі та Ямполя на півдні від Лиману шансів втриматись у Лиманському районі у росіян немає.

«Шлях відходу один - в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогньовим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено», - зазначив журналіст.

При цьому якщо угруповання у Лимані вдасться повністю знищити під час відходу, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового.

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