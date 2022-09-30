У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків

В міськраді закликали жителів міста будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації, інформує ZN.ua.

У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків
© Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники готуються до проведення мобілізації. Військова комендатура тотально перевіряє на вулицях документи чоловіків, повідомляє Маріупольська міська рада.

«Псевдореферендуми та так зване «приєднання» окупованих територій до РФ, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення.

Зокрема, раніше повідомлялося про документ окупаційної «адміністрації» щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації.

Тепер, за словами міськради, почалися перевірки документів прямо на вулицях міста.

«Людей з донецькою реєстрацією відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступають», - зазначається у повідомленні.

В міськраді закликали маріупольців будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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