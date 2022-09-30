У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники готуються до проведення мобілізації. Військова комендатура тотально перевіряє на вулицях документи чоловіків, повідомляє Маріупольська міська рада.

«Псевдореферендуми та так зване «приєднання» окупованих територій до РФ , відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення.

Зокрема, раніше повідомлялося про документ окупаційної «адміністрації» щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації.

Тепер, за словами міськради, почалися перевірки документів прямо на вулицях міста.

«Людей з донецькою реєстрацією відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступають», - зазначається у повідомленні.

В міськраді закликали маріупольців будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації.