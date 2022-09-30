Міністр оборони Британії Бен Воллес відвідав Київ

Британський міністр оборони Бен Воллес відвідав Київ, про що сам повідомив у Twitter. У столиці України він зустрівся з нашим міністром оборони Олексієм Резніков.
«Я радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова у Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги та допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься до 2023 року та далі!», – написав Воллес.
Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ?? ??