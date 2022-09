Міністр оборони Британії Бен Воллес відвідав Київ

Британський міністр оборони Бен Воллес відвідав Київ, про що сам повідомив у Twitter . У столиці України він зустрівся з нашим міністром оборони Олексієм Резніков.

«Я радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова у Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги та допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься до 2023 року та далі!», – написав Воллес.