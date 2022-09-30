Британія хоче провести великий європейський політичний саміт — Politico

Через шість років після Brexit новий прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс хоче повернути Лондон на політичну арену Європи. За словами трьох офіційних осіб Британії, Сполучене Королівство повідомило своїм європейським партнерам, що Трасс не тільки готова відвідати перше зібрання Європейського політичного співтовариства в Празі наступного тижня, але й прийняти наступний саміт у Лондоні, повідомляє Politico .

Європейське політичне співтовариство — це нова конфігурація європейських країн, лідери яких прагнуть проводити регулярні зустрічі. До клубу, який вперше збереться 6 жовтня, входять лідери ЄС, країн-кандидатів на вступ до блоку, таких як Україна, Західні Балкани та Туреччина, а також держав, які не хочуть приєднуватися до ЄС, таких як Норвегія, Швейцарія та Велика Британія.

Вперше провести саміт запропонував президент Франції Еммануель Макрон, який рекламував новий клуб як спосіб для європейських лідерів обговорювати питання, що стосуються їхнього континенту.

Британія оголосила, що готова прийняти наступну зустріч європейських лідерів, повідомили POLITICO два чиновники. Представник Великої Британії запропонував змінити назву клубу на «Європейський політичний форум». За словами чиновника, Молдова — ще одна країна, що не входить до ЄС — також запропонувала прийняти наступний саміт.

Джерело в уряді Британії підтвердило, що Лондон потенційно зацікавлений у проведенні подальших зустрічей, але відзначило, що інші країни також зацікавлені.

Перша зустріч європейських лідерів у новому форматі наступного тижня буде присвячена війні Росії проти України та енергетичній безпеці. За словами офіційних осіб Британії, Трасс прагне взяти участь у дискусіях щодо міграції та енергетичної безпеки, але скептично ставиться до необхідності ще одного багатостороннього форуму.

Для Трасс повернення до європейського політичного проекту є варіантом високого ризику в напружені часи. Євроскептична Консервативна партія обрала Трасс своїм новим лідером менше місяця тому, і новий прем’єр вже намагається стабілізувати ситуацію після напружених перших кількох тижнів.

Оскільки Сполучене Королівство зіштовхнулося з фінансовою кризою через оголошення Трасс про значне зниження податків, вона не може дозволити собі роздратувати колег. Залишається спостерігати за тим, наскільки консервативні члени партії, виборці та колеги в парламенті підтримують її план знову наблизитися до Європи. Колишній міністр кабінету міністрів Девід Лідінгтон, який не підтримував вихід Британії з ЄС, заявив, що зближення Лондона з блоком було б «дуже бажаною подією».

Протягом останніх шести років після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС у 2016 році, уряди, в яких працювала Трасс, намагалися дистанціюватися від Брюсселя. Будучи міністром закордонних справ до того, як стати прем’єром, Трасс займала жорстку позицію щодо ЄС на тлі суперечок навколо Brexit, включаючи розбіжності щодо правил торгівлі для Північної Ірландії.

Трасс і Макрон обговорили його ідею щодо європейської політичної спільноти, яка включала б Велику Британію, коли зустрілися на початку цього місяця в Нью-Йорку. Проте були причини, чому британська сторона не хотіла приєднуватися, не в останню чергу через те, що це могло б виглядати так, ніби Трасс знову приєднується до чогось, схожого на ЄС. Ймовірно, саме тому під час переговорів у четвер, 29 вересня, представники Великої Британії запропонували змінити назву зі «спільноти» на «форум».

Опозиційна Лейбористська партія Британії закликала Трасс взяти участь у зустрічі європейських лідерів.

«Це наші союзники, наші партнери, в Європі триває війна. Я б точно пішов», - сказав прес-секретар лейбористів Девід Леммі.