У Мелітополі стався замах на відомого колаборанта: що з ним зараз
У Мелітополі постраждав місцевий колаборант Роман Дзюба - директор місцевої школи, яка віддала свої приміщення для проведення псевдореферендумів. Його зачепило осколками від вибуху, інформує
Про це повідомили в російському пропагандистському телеграм-каналі.
Мелітопольський колаборант проїжджав на своєму автомобілі повз дерево, на стовбурі якого, ймовірно, була закладена вибухівка. Унаслідок вибуху в машині вибило шибки, а Дзюба отримав поранення від уламків скла.
Як відомо, цей колаборант пішов на співпрацю з ворогом і дав російським окупантам у користування приміщення школи №15, на якій ті розташували так звану дільницю для проведення псевдореферендумів.
Сили спротиву на тимчасово окупованих територіях півдня України неодноразово попереджали колаборантів, що на них чекає відплата за державну зраду.