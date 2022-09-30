У Мелітополі стався замах на відомого колаборанта: що з ним зараз

У Мелітополі постраждав місцевий колаборант Роман Дзюба - директор місцевої школи, яка віддала свої приміщення для проведення псевдореферендумів. Його зачепило осколками від вибуху, інформує Апостроф.

Про це повідомили в російському пропагандистському телеграм-каналі.

Мелітопольський колаборант проїжджав на своєму автомобілі повз дерево, на стовбурі якого, ймовірно, була закладена вибухівка. Унаслідок вибуху в машині вибило шибки, а Дзюба отримав поранення від уламків скла.

Як відомо, цей колаборант пішов на співпрацю з ворогом і дав російським окупантам у користування приміщення школи №15, на якій ті розташували так звану дільницю для проведення псевдореферендумів.

Фото колаборанта Романа Дзюби

Сили спротиву на тимчасово окупованих територіях півдня України неодноразово попереджали колаборантів, що на них чекає відплата за державну зраду.


Ліза Бровко, Апостроф





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