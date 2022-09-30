У ЗСУ пояснили, для чого росіяни використовують дрони-камікадзе

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни пускають в повітряний простір іранські дрони-камікадзе групами, аби виявити українську ППО. Про це Гуменюк розповіла під час телемарафону , інформує ZN.ua .

"Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету", - зазначила вона, додаючи, що ЗСУ вже мають певні досягнення в протидії цим дронам.

Гуменюк також розповіла, що збитки від цих БПЛА не критичні, проте вони можуть спричинити потужну пожежу.

В ОК "Південь" зазначили, що в росіян в регіоні є від 300 до 1000 таких дронів.