ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
30 вересня Збройні Сили України повністю оточили російських окупантів у Лимані, завдяки відвоюванню населених пунктів Дробишеве і Ямпіль. Тепер ворожі підрозділи опинилися в "котлі", інформує
Про це повідомили в росЗМІ.
Російські пропагандисти пишуть, що російські підрозділи "змушені відійти" з Ямполя і Дробишева, тоді як українські військові збільшують вогневий вплив і штурмовий тиск на ворога, обстрілюючи російські шляхи постачання й остаточно відрізаючи росіян від будь-якої підмоги.
ЗСУ оточили російських окупантів у Лимані Донецької області у надзвичайно символічний день - у день, коли країна-агресор Росія збирається приєднати окуповані території Донбасу до свого складу.
Як зазначив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, останній раз у "котел" радянське/російське військо потрапило у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом. Однак уже сьогодні, 30 вересня, на сторінки історії армії РФ додадуть ще один "котел".
"У ході війни починаючи з 2014-го року, і у 2022-му також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в "котел" під Іловайськом. Тоді було оточено близько 1300 українських українських воїнів, у ході прориву із "котла" за один день загинуло 270 наших воїнів. Тепер українці мають шанс помститися", - наголосив Бутусов.
Водночас деякі російські пропагандисти, на відміну від своїх "колег", досі не можуть усвідомити, що ж відбувається у Лимані, називаючи оточення російських віськ "дуже дивними справами".