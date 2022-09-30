ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ

30 вересня Збройні Сили України повністю оточили російських окупантів у Лимані, завдяки відвоюванню населених пунктів Дробишеве і Ямпіль. Тепер ворожі підрозділи опинилися в "котлі", інформує Апостроф .

Про це повідомили в росЗМІ.

Російські пропагандисти пишуть, що російські підрозділи "змушені відійти" з Ямполя і Дробишева, тоді як українські військові збільшують вогневий вплив і штурмовий тиск на ворога, обстрілюючи російські шляхи постачання й остаточно відрізаючи росіян від будь-якої підмоги.

Фото: Телеграм / Bochkala_WAR

ЗСУ оточили російських окупантів у Лимані Донецької області у надзвичайно символічний день - у день, коли країна-агресор Росія збирається приєднати окуповані території Донбасу до свого складу.

Як зазначив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, останній раз у "котел" радянське/російське військо потрапило у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом. Однак уже сьогодні, 30 вересня, на сторінки історії армії РФ додадуть ще один "котел".

Оновлена мапа бойових дій навколо Лиману, створена російськими джерелами

"У ході війни починаючи з 2014-го року, і у 2022-му також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в "котел" під Іловайськом. Тоді було оточено близько 1300 українських українських воїнів, у ході прориву із "котла" за один день загинуло 270 наших воїнів. Тепер українці мають шанс помститися", - наголосив Бутусов.

Водночас деякі російські пропагандисти, на відміну від своїх "колег", досі не можуть усвідомити, що ж відбувається у Лимані, називаючи оточення російських віськ "дуже дивними справами".