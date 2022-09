Погіршення медичного забезпечення сприяє падінню морального духу військ РФ — британська розвідка

Медичне забезпечення російських бойових підрозділів в Україні, ймовірно, погіршується. Про це повідомляє Міноборони Британії.

«Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно забезпечувати себе засобами першої медичної допомоги, при цьому їм порадили, що жіночі гігієнічні засоби є економічно вигідним рішенням», - йдеться у повідомленні.

Аналітики Міноборони Британії зазначають, що медична підготовка та обізнаність військових РФ щодо надання першої медичної допомоги, швидше за все, є низькими.

«Деякі російські військові отримали власні сучасні бойові джгути західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою липучок, що входять до комплекту - ймовірно, тому, що таке спорядження є дефіцитним і може бути викрадене», - повідомляє британська розвідка, додавши, що це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне застосування джгутів у разі катастрофічної кровотечі на полі бою.

«Невпевненість російських військових у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності готовності до наступальних операцій у багатьох підрозділах РФ , які воюють проти України», - вважає Міноборони Британії.