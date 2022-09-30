Літаки РФ біля кордонів Польщі: Італія у відповідь підняла винищувачі Eurofighter

НАТО спрямувало два своїх літаки, щоб визначити пункт призначення судна та з’ясувати, що відбувається. "Перестрілки на великій висоті, попередження про рівень напруги в цьому районі", інформує ZN.ua.

Через присутність російських літаків у прикордонній зоні Польщі, над повітряним простором країни підняли італійські винищувачі Eurofighter. НАТО оголосило попередження про російське судно на кордоні з РП, пише видання il Messaggero.


Оксана Коваль, ZN.ua





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