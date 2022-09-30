У США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітей

Олег Дерипаска порушив санкції США.

У США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітей
© World Economic Forum / Flickr

Прокуратура США оприлюднила звинувачення у порушенні санкцій щодо російського мільярдера Олега Дерипаскі. Бізнесмен підозрюється у тому, що, незважаючи на санкції, користувався американською фінансовою системою та намагався забезпечити громадянство США для двох своїх дітей. Якщо суд визнає бізнесмена винним, то йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Мін'юст США.

У обвинувальному висновку згадується ім'я росіянки Катерини Вороніної, вона ж Катерина Лобанова, яка звинувачується у повідомленні неправдивих відомостей при оформленні американської візи, яку вона отримала та використала у 2020 році, щоб народити у США дитину від Дерипаські.

Після того, як її пропустили на територію США для десятиденної туристичної поїздки, вона залишалася в країні протягом півроку і народила дитину, яка отримала американське громадянство.

Потім Вороніна та дві помічниці Дерипаски приховали ім'я справжнього батька немовляти, для чого "трохи змінили написання прізвища дитини", йдеться у документі.

Видання уточнює, що санкції було накладено на Дерипаску ще 2018 року за причетність до втручання в американські вибори 2016 року, він ці звинувачення відкидає.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Блок рекламы


Похожие новости
Глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої БританіїГлава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої Британії
Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожуєЕкс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує
За дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — НацсоцслужбаЗа дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — Нацсоцслужба
Україна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — АрахаміяУкраїна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — Арахамія
Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"
Болгарія закликала своїх громадян чимскоріш покинути РосіюБолгарія закликала своїх громадян чимскоріш покинути Росію
Російське громадянство Сноудена: реакція СШАРосійське громадянство Сноудена: реакція США
Путін дав громадянство Сноудену: чи буде шпигун мобілізований?Путін дав громадянство Сноудену: чи буде шпигун мобілізований?
Директор німецької компанії приїхав на "референдум" і поплатився: який сюрприз підготували йому в НімеччиніДиректор німецької компанії приїхав на "референдум" і поплатився: який сюрприз підготували йому в Німеччині
Суддя Верховного суду, у якого журналісти знайшли громадянство РФ, запевняє, що документи підробніСуддя Верховного суду, у якого журналісти знайшли громадянство РФ, запевняє, що документи підробні
Последние новости
Подгружаем последние новости