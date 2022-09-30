У США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітей

Прокуратура США оприлюднила звинувачення у порушенні санкцій щодо російського мільярдера Олега Дерипаскі. Бізнесмен підозрюється у тому, що, незважаючи на санкції, користувався американською фінансовою системою та намагався забезпечити громадянство США для двох своїх дітей. Якщо суд визнає бізнесмена винним, то йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Мін'юст США .

У обвинувальному висновку згадується ім'я росіянки Катерини Вороніної, вона ж Катерина Лобанова, яка звинувачується у повідомленні неправдивих відомостей при оформленні американської візи, яку вона отримала та використала у 2020 році, щоб народити у США дитину від Дерипаські.

Після того, як її пропустили на територію США для десятиденної туристичної поїздки, вона залишалася в країні протягом півроку і народила дитину, яка отримала американське громадянство.

Потім Вороніна та дві помічниці Дерипаски приховали ім'я справжнього батька немовляти, для чого "трохи змінили написання прізвища дитини", йдеться у документі.

Видання уточнює, що санкції було накладено на Дерипаску ще 2018 року за причетність до втручання в американські вибори 2016 року, він ці звинувачення відкидає.