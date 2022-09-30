Заселення солдат РФ у гуртожитки та звільнення через відмову “паспортизації”: деталі зведення Генштабу

Після загарбання території, активізувалась відома ще зі сталінських часів практика, інформує ZN.ua.

Заселення солдат РФ у гуртожитки та звільнення через відмову “паспортизації”: деталі зведення Генштабу
© ZN.UA

Російська “адміністрація” в окупованому Маріуполі погрожує місцевим вчителям звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський. Про це, як про лише один із випадків примушення до переходу в російське громадянство, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

Схожа ситуація і на Херсонщині:

“В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів російської федерації до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій”, – йдеться в повідомленні.

У цій же області після загарбання активізувалась відома ще зі сталінських часів практика заселення місцевих житлових об’єктів російськими солдатами:

“В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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