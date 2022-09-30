Сотні дзвінків щодня: у ЗСУ розповіли, скільки росіян уже виявили бажання здатися в полон

Проєкт «Хочу жить» створено спеціально для російських військовослужбовців, які хочуть вижити і не виконувати злочинні накази, інформує ZN.ua.

Сотні дзвінків щодня: у ЗСУ розповіли, скільки росіян уже виявили бажання здатися в полон
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Проєкт «Хочу жить», створений спеціально для російських військовослужбовців, які хочуть скласти зброю і здатися в полон, отримав уже 2000 дзвінків від росіян. Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив спікер проєкту «Хочу жить» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко.

«Ми отримали понад 2 тисячі звернень. Телефонують як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які бажають, щоб їхні сини або чоловіки залишилися живими», – сказав Матвієнко, додавши, що гаряча лінія працює з 18 вересня, тобто за 10 днів.

Російським військовим треба звернутися на телефони гарячої лінії або передати інформацію про себе в чат-боті в Telegram. Алгоритм здачі в полон, за словами Матвієнка, ретельно відпрацьований, проте деталі не повідомляють.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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