Сотні дзвінків щодня: у ЗСУ розповіли, скільки росіян уже виявили бажання здатися в полон
Проєкт «Хочу жить» створено спеціально для російських військовослужбовців, які хочуть вижити і не виконувати злочинні накази, інформує
Проєкт «Хочу жить», створений спеціально для російських військовослужбовців, які хочуть скласти зброю і здатися в полон, отримав уже 2000 дзвінків від росіян. Про це під час брифінгу в Military Media Center
«Ми отримали понад 2 тисячі звернень. Телефонують як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які бажають, щоб їхні сини або чоловіки залишилися живими», – сказав Матвієнко, додавши, що гаряча лінія працює з 18 вересня, тобто за 10 днів.
Російським військовим треба звернутися на