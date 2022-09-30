Українка вперше отримала альтернативну Нобелівську премію

Журі відзначило внесок Олександри Матвійчук і «Центру Громадянських Свобод» у розбудову демократичного суспільства, інформує ZN.ua.

Українка вперше отримала альтернативну Нобелівську премію
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Голова «Центру Громадянських Свобод» Олександра Матвійчук стала лауреаткою премії «За правильний спосіб життя», також відомої як альтернативна Нобелівська премія, повідомляє пресслужба ЦГС.

Представники України стали лауреатами цієї премії вперше. Журі відзначило вклад Олександри Матвійчук та ЦГС у розбудову демократичного майбутнього України.

«Як голова «Центру Громадянських Свобод», вона та організація відіграють важливу роль у зміцненні українського громадянського суспільства та національних інституцій протягом понад десяти років, а також сприяють утвердженню верховенства права та дотриманню міжнародного права», - наголошується в обґрунтуванні організаторів.

Також премія вручена за визначну роботу очільниці ЦГС «з документування воєнних злочинів і порушень прав людини», що робить можливим притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ.

Члени журі наголосили, що Матвійчук і очолювана нею організація давно виступають за приєднання України до Міжнародного кримінального суду. Ця робота є особливо важливою в контексті війни Росії проти України.

«Своєю роботою Матвійчук і ЦГС забезпечують і розбудовують демократичне майбутнє України», - наголошують організатори.

Олександра Матвійчук у короткому інтерв’ю для організаторів наголосила, що ця премія, окрім визнання її праці, також є жестом підтримки боротьби України за свободу.

«Зараз ми переживаємо дуже драматичний час української історії, ми боремося за свободу в усіх сенсах. Ми боремося за свободу бути незалежною державою, ми боремося за свободу бути українцями, ми боремося за свободу мати демократичний вибір. Ми платимо за це досить високу ціну. Тож ця премія є жестом підтримки нашої боротьби загалом і моєї праці зокрема», - сказала Матвійчук.

Загалом шведський фонд Right Livelihood Award Foundation розглянув 175 номінантів із 77 країн.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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