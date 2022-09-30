Литва категорично не впускає до країни тих, хто тікає від мобілізації: наскільки скоротився потік охочих
Міністерка внутрішніх справ країни наголошує на ризиках, які може нести надання притулку таким росіянам, інформує
Під прикриттям уникнення мобілізації до Литви можуть в’їхати співробітники російської розвідки або військових структур, які створюватимуть в країні мережу «сплячих агентів». Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте на засіданні Сейму, коментуючи рішення про закриття кордонів,
«Разом з потоком росіян, які тікають від мобілізації, існують загрози, котрі можуть обернутися проти нас, адже серед осіб, що прибувають під виглядом біженців від призову, можуть бути співробітники розвідувальних і військових структур, або завербовані ними особи, які здійснюватимуть в Литві диверсійну антидержавну діяльність, створюватимуть у Литві мережу «сплячих агентів», аж поки не отримають сигнал на здійснення відкритої антидержавної діяльності», — пояснила Білотайте.
Міністр внутрішніх справ додала, що можливі загрози з боку представників російських служб під виглядом ухилення від мобілізації демонструє приклад України, в якій перед війною збільшилася кількість росіян, що прибували до країни.
«Після оголошення про повномасштабне вторгнення ці особи, очевидно, стали членами диверсійних груп», — підкреслила міністр.