Литва категорично не впускає до країни тих, хто тікає від мобілізації: наскільки скоротився потік охочих

Під прикриттям уникнення мобілізації до Литви можуть в’їхати співробітники російської розвідки або військових структур, які створюватимуть в країні мережу «сплячих агентів». Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте на засіданні Сейму, коментуючи рішення про закриття кордонів, повідомляє Delfi.

«Разом з потоком росіян, які тікають від мобілізації, існують загрози, котрі можуть обернутися проти нас, адже серед осіб, що прибувають під виглядом біженців від призову, можуть бути співробітники розвідувальних і військових структур, або завербовані ними особи, які здійснюватимуть в Литві диверсійну антидержавну діяльність, створюватимуть у Литві мережу «сплячих агентів», аж поки не отримають сигнал на здійснення відкритої антидержавної діяльності», — пояснила Білотайте.

Міністр внутрішніх справ додала, що можливі загрози з боку представників російських служб під виглядом ухилення від мобілізації демонструє приклад України, в якій перед війною збільшилася кількість росіян, що прибували до країни.

«Після оголошення про повномасштабне вторгнення ці особи, очевидно, стали членами диверсійних груп», — підкреслила міністр.