Чорногорія висилає шістьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації. Про це дипломатичне відомство країни повідомило у мікроблозі в офіційному акаунті Twitter .

Як йдеться у повідомленні, до такого кроку МЗС вимушене було вдатись «у зв'язку з діяльністю дипломатів, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами».

Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Be?kom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima me?usobnog uva?avanja i po?tovanja dvije dr?ave. — MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022

Інших деталей у дипломатичному відомстві Чорногорії наразі не надали.

Місяць тому країна вже вислала одного з російських дипломатів.

Загалом з моменту військового вторгнення Росії в Україну Чорногорія двічі висилала російських дипломатів — одного наприкінці березня, чотирьох — на початку квітня.