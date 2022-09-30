Чорногорія висилає шістьох російських дипломатів

Імен у посольстві не називають.

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації. Про це дипломатичне відомство країни повідомило у мікроблозі в офіційному акаунті Twitter.

Як йдеться у повідомленні, до такого кроку МЗС вимушене було вдатись «у зв'язку з діяльністю дипломатів, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами».

Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Be?kom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima me?usobnog uva?avanja i po?tovanja dvije dr?ave.

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022

Інших деталей у дипломатичному відомстві Чорногорії наразі не надали.

Місяць тому країна вже вислала одного з російських дипломатів.

Загалом з моменту військового вторгнення Росії в Україну Чорногорія двічі висилала російських дипломатів — одного наприкінці березня, чотирьох — на початку квітня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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