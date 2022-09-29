WSJ: США готують санкції проти системи «Мір» і ключових фінансових агентств Росії
Агентство зі страхування вкладів РФ і урядові агенти на ринках цінних паперів можуть потрапити під американські санкції, тому що Москва використовує їх, щоб обійти всі попередні обмеження, інформує
Адміністрація Джо Байдена готує новий пакет санкцій, щоб ще більше «закрутити гайки» для економіки Росії. Серед потенційних цілей - пов’язані з російським урядом фінансові інститути, які мають ключову цінність для російських фінансів.
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Також у Вашингтоні розглядають можливість включити в санкційний список пов’язаних з російським урядом посередників на фінансових ринках і біржах. Зокрема, це може стосуватися Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію. Крім того, в Білому домі розглядають можливість відключення додаткових російських банків від платіжної системи SWIFT, розширити контроль експорту на більший перелік товарів, необхідних для функціонування економіки Росії, а також запровадити санкції проти ще більшого переліку державних компаній.