WSJ: США готують санкції проти системи «Мір» і ключових фінансових агентств Росії

Агентство зі страхування вкладів РФ і урядові агенти на ринках цінних паперів можуть потрапити під американські санкції, тому що Москва використовує їх, щоб обійти всі попередні обмеження, інформує ZN.ua.

WSJ: США готують санкції проти системи «Мір» і ключових фінансових агентств Росії
© Радио Свобода

Адміністрація Джо Байдена готує новий пакет санкцій, щоб ще більше «закрутити гайки» для економіки Росії. Серед потенційних цілей - пов’язані з російським урядом фінансові інститути, які мають ключову цінність для російських фінансів.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Зокрема, Вашингтон може ввести санкції проти Агентства зі страхування вкладів і російської платіжної системи «Мір». В США підозрюють, що Москва використовує їх для того, щоб обійти попередні західні санкції, запроваджені проти російської банківської системи.

Також у Вашингтоні розглядають можливість включити в санкційний список пов’язаних з російським урядом посередників на фінансових ринках і біржах. Зокрема, це може стосуватися Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію. Крім того, в Білому домі розглядають можливість відключення додаткових російських банків від платіжної системи SWIFT, розширити контроль експорту на більший перелік товарів, необхідних для функціонування економіки Росії, а також запровадити санкції проти ще більшого переліку державних компаній.


Лесь Димань, ZN.ua





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