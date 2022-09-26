Українські захисники збили російську ракету над Дніпропетровщиною

Українські сили протиповітряної оборони ввечері понеділка, 26 вересня, знищили ракету російськи окупантів над територією Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram .

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", – написав він.