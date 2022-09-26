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2022-09-26
Українські захисники збили російську ракету над Дніпропетровщиною
Успішну роботу нашої ППО підтвердив голова ОВА.
© Валентин Резніченко / Telegram
Українські сили протиповітряної оборони ввечері понеділка, 26 вересня, знищили ракету російськи окупантів над територією Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в
"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", – написав він.
Максим Царук, ZN.ua