Українські захисники збили російську ракету над Дніпропетровщиною

Успішну роботу нашої ППО підтвердив голова ОВА.

Українські захисники збили російську ракету над Дніпропетровщиною
© Валентин Резніченко / Telegram

Українські сили протиповітряної оборони ввечері понеділка, 26 вересня, знищили ракету російськи окупантів над територією Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", – написав він.


Максим Царук, ZN.ua





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