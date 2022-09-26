Вимога визнання окупації та військові на БТРі: що зараз відбувається на кордоні Грузії та РФ

Росіяни, які раніше так активно підтримували "спецоперацію" свого диктатора, тепер масово тікають до Грузії від мобілізації. На КПП "Верхній Ларс" на кордоні РФ та Грузії пробка з дезертирів склала 20 кілометрів.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на російські та грузинські канали.

На прикордонний пункт пропуску на кордоні РФ та Грузії виїхав бронетранспортер ФСБ РФ . ФСБшники нібито мають стежити, щоб резервісти не втекли до іншої країни "без оформлення прикордонних формальностей".

Разом із тим, на телеграм-каналі грузинського блогера Миколи Левшиця з'явилася інформація про те, що на кордон з Грузією прибувають військові РФ . За словами очевидців, які стоять у черзі біля КПП у Верхньому Ларсі, вони розгортають блок-пост.

На КПП "Верхній Ларс" на Грузії пробка з дезертирів склала 20 кілометрів, час очікування в ній становить кілька діб.