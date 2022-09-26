Залужний пояснив, чому росіянам дали спеціально наблизитися до Києва: "Стратегія працює"

Валерій Залужний

Збройні сили України дозволили російським військовим підійти в притул до Києва, щоб знищити їхні колони техніки та лінії постачання в тилу.

Про це йдеться у статті видання TIME з посиланням на слова головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми не могли допустити падіння Києва. І на всіх інших векторах нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагатиме втрати території. Іншими словами, метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу", - цитує TIME Залужного.

Валерій Залужний

У статті зазначається, що на шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що ця стратегія працює.

Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишаючи їх відкритими.


Алексей Ионов, politeka.net





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