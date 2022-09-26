У Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відео

25 вересня в російському місті Іжевську в школі невідомий почав стрілянину, унаслідок чого десятеро осіб включно з дітьми постраждали, охоронець загинув. Сам стрілець спочатку вістрілювався від поліції, а потім наклав на себе руки, інформує Апостроф .

Про це повідомили в росЗМІ.

За оновленою інформацією, у результаті стрілянини загинули 6 людей, серед яких три школярі.

Учні разом із вчителями ховалися у класах, батьки в цей час уже зібралися навколо школи. Будівлю таких оточили поліцейські.

"Ми сидимо у класі біології. Перейшли із класу до лаборантської. Весь клас сидить та плаче. Нам нічого не кажуть. Дуже страшно", - написала 8-класниця.

На кадрах відео видно, як зі школи виносять учня, тіло якого у крові.

Як повідомили правоохоронці, стрілець спочатку переховувався від поліції на другому поверсі школи, відстрілювався, але потім все ж застрелив сам себе.