Росія мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму

Це п'ята частина від кількості людей, яких офіційно хочуть призвати, інформує ZN.ua.

Росія мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму
© Міністерство у справах тимчасово окупованих територій

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму росіяни роздають повістки в районах компактного проживання кримських татар. Пресслужба ГО на своїй сторінці в Facebook зазначає, що окупанти вже мобілізували 60 тисяч кримчаків.

"Мобілізованих осіб відвезли до навчання на полігони у смт. Перевальне та Козачу Бухту у м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Там нагадують, що за правилами повістки повинні роздавати лише військовозобов'язаним, хто перебуває у запасі до 35 років, і тим, хто був старшинами і сержантами. Та насправді "повістки дають і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним. Стоять машини Росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім поспіль".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний пояснив, чому росіянам дали спеціально наблизитися до Києва: "Стратегія працює"Залужний пояснив, чому росіянам дали спеціально наблизитися до Києва: "Стратегія працює"
Через брак інструкторів мобілізовані росіяни матимуть мінімальну підготовку – британська розвідкаЧерез брак інструкторів мобілізовані росіяни матимуть мінімальну підготовку – британська розвідка
За добу російські сили втрати півтисячі військових – ГенштабЗа добу російські сили втрати півтисячі військових – Генштаб
Росіяни тікають: за час «часткової» мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіківРосіяни тікають: за час «часткової» мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків
Чехії слід прийняти росіян, які рятуються від мобілізації – ЗеманЧехії слід прийняти росіян, які рятуються від мобілізації – Земан
У Казахстані ловлять росіян, які тікають від мобілізації, кадри: влада розповіла про їхню подальшу долюУ Казахстані ловлять росіян, які тікають від мобілізації, кадри: влада розповіла про їхню подальшу долю
Додому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіянДодому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіян
ЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — ГенштабЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — Генштаб
Псевдореферендум на Луганщині: у росіян немає списків населення, яке залишилося в окупованих містах, але вже є «явка» у 45% — ГайдайПсевдореферендум на Луганщині: у росіян немає списків населення, яке залишилося в окупованих містах, але вже є «явка» у 45% — Гайдай
Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізаціїНідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації
Последние новости
Подгружаем последние новости