Експерти знайшли американські процесори в іранських дронах

Йдеться про електроніку, яку виготовляє компанія Texas Instruments. Це підприємство розробляє продукцію і для оборонного сектору, інформує ZN.ua.

Експерти знайшли американські процесори в іранських дронах

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ розповідає, що в іранських дронах Shahed-131 були знайдені процесори, які виробляє американська компанія Texas Instruments. Документ-підтвердження пресслужба відомства опублікувала на своєму Telegram-каналі.

Видання Defense Express повідомляє, що цей зразок дронів є попередньою версією Shahed-136, саме ними протягом останніх двох днів росіяни атакували Одеську та Миколаївську області. В обох версіях цих БПЛА однаковий принцип дії, і, ймовірно, вони уніфіковані за своєю складовою, насамперед за електронікою.

У ЗСУ опублікували документи, які свідчать про те, що FCU - блок керування польотами - містив п’ять виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB), які містили процесори TMS320 F28335 від американської компанії Texas Instruments. Це підприємство розробляє також продукти для оборонного сектору, проте, як повідомляють Defense Express, процесори, які містяться в дронах-камікадзе, вільно доступні на ринку.

Ба більше, ECU - блок керування двигуном - містив одну друковану плату з процесором Texas Instruments, Цей модуль, за словами експертів, контролюватиме всі характеристики двигуна під час польоту.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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