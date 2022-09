МАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаєль Гроссі.

За словами директора агенції, у перемовинах беруть участь представники Державного департаменту США .

«Розпочав тиждень зустрічей у Державному департаменті США із зустрічі з заступницею Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС», - зазначив Гросі.