МАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Голова агентства зустрівся із заступницею Держсекретаря США

МАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС
МАГАТЕ веде переговори зі США щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
© Рафаель Гроссі МАГАТЕ / Twitter

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаєль Гроссі.

За словами директора агенції, у перемовинах беруть участь представники Державного департаменту США.

«Розпочав тиждень зустрічей у Державному департаменті США із зустрічі з заступницею Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС», - зазначив Гросі.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ ?? @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.
Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що безпека українських ядерних об’єктів залишається пріоритетом для організації.

«Робота над забезпеченням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується», - додав Рафаєль Гроссі.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини
Переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця – Рафаель ГроссіПереговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця – Рафаель Гроссі
WSJ: Найкращий вибір Путіна в Україні – це переговориWSJ: Найкращий вибір Путіна в Україні – це переговори
SCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговориSCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговори
Україна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗСУкраїна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗС
Підтримка Путіна слабшає: Індія та Китай виступають за переговори щодо припинення війни в Україні — The Guardian
Загроза ядерної війни є реальною — ексглава СЗРЗагроза ядерної війни є реальною — ексглава СЗР
"Після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір": Закаєв про те, чому Захід змінив думку щодо України"Після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір": Закаєв про те, чому Захід змінив думку щодо України
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Я не політик: Ані Лорак пояснила своє мовчання щодо війни в рідній УкраїніЯ не політик: Ані Лорак пояснила своє мовчання щодо війни в рідній Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости