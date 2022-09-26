МАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаєль Гроссі.

За словами директора агенції, у перемовинах беруть участь представники Державного департаменту США .

«Розпочав тиждень зустрічей у Державному департаменті США із зустрічі з заступницею Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС», - зазначив Гросі.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ ?? @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd . Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.

Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що безпека українських ядерних об’єктів залишається пріоритетом для організації.

«Робота над забезпеченням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується», - додав Рафаєль Гроссі.