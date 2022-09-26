ЗСУ помстилися за Одесу, знищивши на Херсонщині десятки іранських дронів: фото та відео

Вночі 26 вересня Збройні Сили України знищили кілька десятків іранських безпілотників та російських окупантів на Херсонщині, помстившись за ворожу атаку Одеси цими дронами-камікадзе, інформує Апостроф .

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, ЗСУ ліквідували близько 20 іранських дронів-камікадзе в селі Чукалівка Херсонської області, які російське окупаційне військо використовує для обстрілів України.

Крім того, високоточне влучання знищило ще й чотири десятки російських окупантів, спалило чимало військової автомобільної техніки, а також призвело до детонації ворожих боєприпасів.

Російські окупанти вирішили заховати центр керування та підготовки операторів іранських дронів у селі поблизу Кінбурнської коси, вважаючи його важкодоступним для ЗСУ місцем. Однак українська розвідка разом з професіоналами високоточної стрільби виявили розташування ворога - і відпрацювали на "відмінно".