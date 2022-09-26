ЗСУ помстилися за Одесу, знищивши на Херсонщині десятки іранських дронів: фото та відео

Вночі 26 вересня Збройні Сили України знищили кілька десятків іранських безпілотників та російських окупантів на Херсонщині, помстившись за ворожу атаку Одеси цими дронами-камікадзе, інформує Апостроф.

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, ЗСУ ліквідували близько 20 іранських дронів-камікадзе в селі Чукалівка Херсонської області, які російське окупаційне військо використовує для обстрілів України.

Крім того, високоточне влучання знищило ще й чотири десятки російських окупантів, спалило чимало військової автомобільної техніки, а також призвело до детонації ворожих боєприпасів.

Російські окупанти вирішили заховати центр керування та підготовки операторів іранських дронів у селі поблизу Кінбурнської коси, вважаючи його важкодоступним для ЗСУ місцем. Однак українська розвідка разом з професіоналами високоточної стрільби виявили розташування ворога - і відпрацювали на "відмінно".


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії горять не лише військкомати: фото, відео та карта підпалівУ Росії горять не лише військкомати: фото, відео та карта підпалів
У Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відеоУ Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відео
Експерти знайшли американські процесори в іранських дронахЕксперти знайшли американські процесори в іранських дронах
У рф стрілянину влаштували прямо в військкоматі, з'явилося відео та деталі НП: "Ніхто не воюватиме"У рф стрілянину влаштували прямо в військкоматі, з'явилося відео та деталі НП: "Ніхто не воюватиме"
У Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відеоУ Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відео
В Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухівВ Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухів
Старий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відеоСтарий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відео
Додому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіянДодому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіян
На позиціях - купа л**на: фото забавного щоденника офіцера-окупантаНа позиціях - купа л**на: фото забавного щоденника офіцера-окупанта
Окупанти знову атакували Одесу дронами-камікадзе. Є влучання в адмінбудівлюОкупанти знову атакували Одесу дронами-камікадзе. Є влучання в адмінбудівлю
Последние новости
Подгружаем последние новости