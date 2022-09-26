WP: Праві на Заході можуть скоро позбавити Україну підтримки

Через наслідки війни в Європі відбувається підйом лояльних до Росії сил, а в США частина республіканців вважають, що їхня країна вже достатньо допомогла Україні, інформує ZN.ua.

WP: Праві на Заході можуть скоро позбавити Україну підтримки
© Львівська ОДА

Під час віртуального звернення до Генеральної асамблеї ООН минулого тижня президент Володимир Зеленський говорив чітко про кінцеві цілі. Він відкинув будь-які поступки Кремлю, закликав надати Україні військову допомогу, щоб «повернути український прапор на всю територію» країни, а також закликав міжнародну спільноту покарати Росію за вторгнення і за всі звірства, які скоїла її армія.

«Росію змусять закінчити цю війну, війну, яку вона розв’язала. Не думаю, що врегулювання може відбутися на іншій основі», - сказав Зеленський.

Коли український президент закінчив свій виступ, йому аплодували стоячи, що стало ознакою глобальної підтримки. Не зважаючи на розчарування Києва двозначною позицією «позаблокової» частини світу, яка продовжила підтримувати дружні відносини з Москвою після початку війни, в українських чиновників все ж були причини почуватися більш впевнено після того, як дипломати багатьох країн висловили суворі докори Росії в ООН. Невдоволення Москвою стало ще більш виразним після того, як минулого тижня вона зробила ще два кроки до ескалації: оголосила про проведення фальшивих «референдумів» на окупованих територіях України і розпочала мобілізацію додаткових 300 тисяч солдатів. Про це пише Washington Post.

Ще більше «нейтральних» держав почали висловлювати несхвалення війни, яку розв’язала Росія і яку вважають порушенням міжнародного закону, а також принципів Статуту ООН. Китайський міністр закордонних справ Ван Ї наголосив, що «суверенітет і територіальну цілісність всіх країн потрібно поважати». Його індійський колега Субраманьям Джайшанкар вказав на те, що «кричущі напади, скоєні серед білого дня» лишаються «непокараними».

Але навіть попри погіршення російських міжнародних позицій, в України все одно є причини боятися, що підтримка демократій на Заході може ослабнути. Аналітики вже давно стурбовані стійкістю Заходу в захисті України на тлі занепокоєнь через різке зростання цін на енергоносії, а також через старі підозри ліберального істеблішменту в Брюсселі і Вашингтоні. Війна вже триває восьмий місяць. І підтримка Заходу досі лишається сильною. Але опитування говорять про те, що деякі групи виборців втрачають інтерес України не в останню чергу через вплив наслідків війни.


Лесь Димань, ZN.ua





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