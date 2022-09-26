Українська авіація за добу 33 рази вдарила по окупантах – Генштаб

Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів, інформує ZN.ua.

Українська авіація за добу 33 рази вдарила по окупантах – Генштаб
© Волинське Агентство Розслідувань

ЗСУ ефективно протидіють окупаційній армії РФ та послаблюють її, завдаючи прицільних ударів по позиціях окупантів. Також українські підрозділи відбили всі атаки ворога за останню добу. Про це сказано у зведенні Генштабу за 26 вересня.

«За минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, – повідомив Генштаб. – Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса».

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ за добу "мінуснули" 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФЗСУ за добу "мінуснули" 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ
За добу російські сили втрати півтисячі військових – ГенштабЗа добу російські сили втрати півтисячі військових – Генштаб
ЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — ГенштабЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — Генштаб
Російське командування автоматично продовжує контракти та не відпускає своїх солдатів з війни – ГенштабРосійське командування автоматично продовжує контракти та не відпускає своїх солдатів з війни – Генштаб
Вдалий день: за добу на війні в Україні загинуло 400 окупантівВдалий день: за добу на війні в Україні загинуло 400 окупантів
Охочих мігрувати в США за два роки в Україні стало менше в чотири рази — дослідженняОхочих мігрувати в США за два роки в Україні стало менше в чотири рази — дослідження
У Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – ГенштабУ Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – Генштаб
Мінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добуМінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добу
У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаУ окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
ЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — ГенштабЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости