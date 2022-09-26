Українська авіація за добу 33 рази вдарила по окупантах – Генштаб

ЗСУ ефективно протидіють окупаційній армії РФ та послаблюють її, завдаючи прицільних ударів по позиціях окупантів. Також українські підрозділи відбили всі атаки ворога за останню добу. Про це сказано у зведенні Генштабу за 26 вересня.

«За минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, – повідомив Генштаб. – Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса».

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.