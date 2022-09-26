Минулої доби окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини. Відомо про шістьох госпіталізованих людей

Олег Синєгубов розповів, як минула доба в Харківській області, інформує ZN.ua.

Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загалом напередодні постраждали шестеро мирних мешканців.

Так, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі», – додав Синєгубов.

Він також повідомив, що підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують роботи з розміновування. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.

«Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки», – підсумував Синєгубов.





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