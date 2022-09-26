Минулої доби окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини. Відомо про шістьох госпіталізованих людей

Протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загалом напередодні постраждали шестеро мирних мешканців.

Так, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі», – додав Синєгубов.

Він також повідомив, що підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують роботи з розміновування. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.

«Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки», – підсумував Синєгубов.