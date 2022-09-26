У рф стрілянину влаштували прямо в військкоматі, з'явилося відео та деталі НП: "Ніхто не воюватиме"

У рф стрілянину влаштували прямо в військкоматі, з'явилося відео та деталі НП: "Ніхто не воюватиме"

У понеділок, 26 вересня, в одному з російських військкоматів вчинили стрілянину.

В Іркутській області близько першої години дня за місцевим часом молодий хлопець шість разів вистрілив у начальника військкомату міста Усть-Ілімська Олександра Єлісєєва.

Місцеві повідомляють, що стрілець зайшов усередину будівлі, сказав: "ніхто не воюватиме" і, за попередньою інформацією, вистрілив із обрізу.

Очевидець стрілянини розповів, що у військкоматі немає металошукача. Документи у призовників теж ніхто не перевіряв – «дивилися повістку, у журналі черканули та проходь. Зброя в нього була як із «Брата-2», дуже схоже, на кшталт обріз саморобний».

Стрілець затриманий. Ним виявився 25-річний місцевий житель Руслан Зінін. Він мав бути сьогодні мобілізований.

За словами очевидців, Зінін відкрив вогонь під час інструктажу для призовників - крикнув новобранцям "Зараз усі поїдемо додому" та знову вистрілив.

Потерпілий військком перебуває у реанімації, стан важкий, йому роблять операцію.


Тарас Галушко, politeka.net





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