Закінчити війну до 15 листопада: розкрито черговий підступний план Путіна

У Росії не вийде зібрати мільйон людей для мобілізації у короткі терміни, це триватиме до весни.

Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов. За його словами, 300 тисяч росіян можут мобілізувати до листопада або до кінця року.

«Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни - це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ . Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО», - пояснив Жданов можливий план Путіна.

Це, за словами Жданова, Путіну потрібно, щоб росія отримала можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати вже всю Україну.

Однак, запевнив експерт, люди, яких в Україну прижене Кремль, загинуть, ставши жертвами цієї війни.

«Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються», - наголосив Жданов, додавши, що чим більше Путін сюди пртягне людей, тим більше в них буде втрат.