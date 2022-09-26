Кількість без якості: ISW пояснили, чому «часткова мобілізація» Путіну не допоможе

Президент РФ Владімір Путін навряд чи зможе подолати фундаментальні структурні проблеми, мобілізувавши велику кількість росіян для війни в Україні. «Часткова мобілізація», яку він оголосив 21 вересня, створить додаткові сили, але вони не будуть ефективними, а натомість спричинять великі внутрішні та соціальні втрати. Таких висновків дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 25 вересня.

«Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та системи техніки, якщо мобілізація матиме будь-які значні значення навіть у довгостроковій перспективі. Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше стурбований тим, щоб доставляти тіла [мобілізованих – ред.] на поле бою, ніж усуненням цих основних недоліків», – йдеться у звіті ISW.