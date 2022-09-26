Росіяни тікають: за час «часткової» мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків

Російські силовики вже переконують Путіна закрити виїзд «поки не пізно», інформує ZN.ua.

Росіяни тікають: за час «часткової» мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків
Протест проти мобілізації в Росії
© Getty Images

Після оголошення Путіним «часткової» мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків. Про це російському виданню «Новая газета. Европа» повідомило джерело в адміністрації президента (АП) Росії, яке отримало ці дані від ФСБ.

Усередині АП прямо із середи, дня оголошення мобілізації, почали говорити про закриття кордонів для чоловіків призовного віку. Про це заговорили, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. За словами джерела видання, в останній довідці ФСБ, яка 25 вересня «гуляла кабінетами», значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи.

«Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно, – сказав він. – Зараз ми виходимо із цього».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в РосіїFT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в Росії
У Росії горять не лише військкомати: фото, відео та карта підпалівУ Росії горять не лише військкомати: фото, відео та карта підпалів
"Я не хочу на війну": істерія в росії набирає обертів, після розстрілу військкома нова НП"Я не хочу на війну": істерія в росії набирає обертів, після розстрілу військкома нова НП
У Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відеоУ Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відео
Через брак інструкторів мобілізовані росіяни матимуть мінімальну підготовку – британська розвідкаЧерез брак інструкторів мобілізовані росіяни матимуть мінімальну підготовку – британська розвідка
"Наші діти не добриво!": на Кавказі наростають протести проти мобілізації"Наші діти не добриво!": на Кавказі наростають протести проти мобілізації
Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з РосіїГрузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії
Чехії слід прийняти росіян, які рятуються від мобілізації – ЗеманЧехії слід прийняти росіян, які рятуються від мобілізації – Земан
У Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відеоУ Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відео
У Росії продовжують підпалювати військкомати: хвиля докотилася до МордовіїУ Росії продовжують підпалювати військкомати: хвиля докотилася до Мордовії
Последние новости
Подгружаем последние новости