Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що не постачає Києву бойові танки, оскільки це "дуже небезпечна війна".

"Ми підтримуємо Україну", - сказав Шольц минулого тижня в інтерв'ю The New York Times . "Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою".

За його словами, Німеччина поставила українцям величезну масу дуже ефективної зброї.

За сім місяців війни Берлін пообіцяв Україні військову допомогу на суму понад 700 мільйонів євро або близько 678 мільйонів доларів, включаючи сучасну систему протиповітряної оборони. Вона також направила реактивні системи залпового вогню, сучасну артилерію та десятки зенітних знарядь.

Але Шольц відмовився надати Україні бойові танки "Леопард" чи бойові машини піхоти "Мардер", про що неодноразово просили українські офіційні особи. У міру переходу від оборонної позиції до наступальної на півдні українським силам потрібні танки, щоб прорвати оборонні рубежі та відвоювати нові території до настання зими і, як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, «звільнити людей і врятувати їх від геноциду».

Відмова Шольца, яка йде проти волі багатьох навіть членів його власної правлячої коаліції, викликала галасливу та майже одностайну критику з боку східноєвропейських сусідів Німеччини, не в останню чергу в Україні. Командири на фронті кажуть, що небажання німців надати бойові танки вказує на політику пошуку врегулювання шляхом переговорів щодо існуючих напрямків, а не на успіх України у витісненні росіян.