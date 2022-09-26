Зеленський розповів, якої зброї не вистачає Україні

Зброї, яка є, недостатньо для перемоги.

Зеленський розповів, якої зброї не вистачає Україні
© CBS

Президент України Володимир Зеленський перерахував, якої зброї потребує країна для оборони. Насамперед Україні необхідно захистити своє небо від російських ракет, для цього необхідні системи ППО. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News.

"На сьогоднішній день, по-перше, ми дуже вдячні HIMARS та іншим РСЗВ, які дають нам можливість вести наш наступ. Наша армія перехоплює ініціативу, рубає технічні можливості Росії. По-друге, артилерія. Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримувати танки зі США, а також із Європи. Я думаю, якщо ми отримаємо танки зі США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", - зазначив Зеленський.

Він заявив не вірити російським наративам про те, що Україна використовуватиме танки проти Росії. Вони необхідні для захисту своєї території та людей.

"Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ. Ось чому танки дуже важливі як приклад для всього світу", - зазначає Зеленський.

Президент подякував президенту США Джо Байдену за лідерство у питанні поставок Україні систем ППО.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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