Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії

Чоловікам відмовлять у в'їзді до країни з 26 вересня.

Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Грузія заявила про плани закрити перепустку чоловіків з території Росії з 26 вересня після оголошення часткової мобілізації. Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила депутат парламенту Грузії Нонна Мамулашвілі.

За її словами, це рішення пов'язане з частковою мобілізацією в РФ, внаслідок якої багато громадян цієї країни тікають саме до Грузії.

"На жаль, громадянам Російської Федерації не вистачає мужності, як ви сказали, у вашому сюжеті, щоб протестувати та змінювати режим у себе. Краще для них бігти...", - додала вона.

За даними видання "Медуза", Москва планує залучити до бойових дій мешканців захоплених у 2008 році грузинських територій Південної Осетії та Абхазії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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