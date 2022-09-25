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2022-09-25
Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії
Чоловікам відмовлять у в'їзді до країни з 26 вересня.
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Грузія заявила про плани закрити перепустку чоловіків з території Росії з 26 вересня після оголошення часткової мобілізації. Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила депутат парламенту Грузії Нонна Мамулашвілі.
За її словами, це рішення пов'язане з частковою мобілізацією в РФ, внаслідок якої багато громадян цієї країни тікають саме до Грузії.
"На жаль, громадянам Російської Федерації не вистачає мужності, як ви сказали, у вашому сюжеті, щоб протестувати та змінювати режим у себе. Краще для них бігти...", - додала вона.
За даними видання "Медуза", Москва планує залучити до бойових дій мешканців захоплених у 2008 році грузинських територій Південної Осетії та Абхазії.
Оксана Лебедина, ZN.ua