Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії

Грузія заявила про плани закрити перепустку чоловіків з території Росії з 26 вересня після оголошення часткової мобілізації. Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила депутат парламенту Грузії Нонна Мамулашвілі.

За її словами, це рішення пов'язане з частковою мобілізацією в РФ , внаслідок якої багато громадян цієї країни тікають саме до Грузії.

"На жаль, громадянам Російської Федерації не вистачає мужності, як ви сказали, у вашому сюжеті, щоб протестувати та змінювати режим у себе. Краще для них бігти...", - додала вона.

За даними видання "Медуза", Москва планує залучити до бойових дій мешканців захоплених у 2008 році грузинських територій Південної Осетії та Абхазії.